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Sanık albay emrindeki askerlerin sorumluluğunu üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, darbecilerin sözde atama listesinde Çankırı Sıkıyönetim Komutanı olarak ismi geçen sanık eski kurmay albay Yusuf Beyazıt, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı - Yusuf Beyazıt: - "Personelim açısından yargılamaya konu olan olayların emirlerini ben verdim. 15 Temmuz'da suç işlenmişse eğer burada yargılanması gereken uzman erbaşlar değil, emirleri veren benim yargılanmam gerekiyor. Onlar suçsuzdur"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin sözde atama listesinde Çankırı Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen sanık eski kurmay albay Yusuf Beyazıt, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde 28. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı ve Çankırı Garnizon Komutanı olarak görev yaptığını belirten Beyazıt, önceki savunmasını tekrarladığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Beyazıt, askerlik yeminine sadık kaldığını, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.

Beyazıt, 15 Temmuz'da sözde "yurtta sulh konseyi"nin talimatları doğrultusunda hareket etmediğini, personeline de darbe girişimine katkı sağlayacak bir emir vermediğini öne sürdü.

Olay tarihinde verdiği emirlerin kanunlara uygun olduğunu savunan Beyazıt, "Personelim açısından yargılamaya konu olan olayların emirlerini ben verdim. 15 Temmuz'da suç işlenmişse eğer burada yargılanması gereken uzman erbaşlar değil, emirleri veren benim yargılanmam gerekiyor. Onlar suçsuzdur." dedi.

Sözde sıkıyönetim atama listesinde isminin yer almasının iradesi dışında geliştiğini dile getiren Beyazıt, bunun suçlama konusu olamayacağını ileri sürdü.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise sanıklar Turgay Cinek, Tahsin Aslan Yakuli, Ümit Acar ve Yahya Aksoy da cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, yargılama sonunda beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, 27 Nisan'da açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu sanıklar hakkında "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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