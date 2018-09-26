Sanık albay emrindeki askerlerin sorumluluğunu üstlendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbecilerin sözde atama listesinde Çankırı Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen sanık eski kurmay albay Yusuf Beyazıt, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Olay tarihinde 28. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı ve Çankırı Garnizon Komutanı olarak görev yaptığını belirten Beyazıt, önceki savunmasını tekrarladığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Beyazıt, askerlik yeminine sadık kaldığını, hiçbir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.

Beyazıt, 15 Temmuz'da sözde "yurtta sulh konseyi"nin talimatları doğrultusunda hareket etmediğini, personeline de darbe girişimine katkı sağlayacak bir emir vermediğini öne sürdü.

Olay tarihinde verdiği emirlerin kanunlara uygun olduğunu savunan Beyazıt, "Personelim açısından yargılamaya konu olan olayların emirlerini ben verdim. 15 Temmuz'da suç işlenmişse eğer burada yargılanması gereken uzman erbaşlar değil, emirleri veren benim yargılanmam gerekiyor. Onlar suçsuzdur." dedi.