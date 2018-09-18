Sanık albay, müştekinin ısrarına rağmen soru soramadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi nedeniyle şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.
Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Nurettin Erdal, olay gecesini anlattı.
Evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini, ilk başta gelişmelere anlam veremediğini belirten Erdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını söyledi.
Arkadaşlarıyla ilk önce Ankara Emniyet Müdürlüğüne, oradan da uçakların havalandığı Akıncı Üssü'ne geçtiklerini anlatan Erdal, "Nizamiyedeki askerler bize doğrudan ateş etti. Çoğu vuruldu, ben de yaralandım. Askerleri tahrik edecek bir durum söz konusu değildi." dedi.
Müşteki Yunus Çetin de darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, bunun üzerine zaman kaybetmeden Akıncı Üssü'ne gittiğini ifade etti.
Buradaki kalabalığın tekbir getirdiğini, İstiklal Marşı okuduğunu söyleyen Çetin, "Amacımız askerleri darbe girişiminde yer almamaları için ikna etmekti ama çabamız karşılık bulmadı. Önce havaya, sonra da üzerimize ateş edildi. En ön sıralardaydım, vuruldum. Sürünerek olay yerinden uzaklaşamaya çalıştım." diye konuştu.
- "Ali Eraslan bana soru sorsun"
Müşteki Murat Bal ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.
Darbe girişiminin ilk saatlerinde, Ankara'yı vuran savaş uçakların havalandığı Akıncı Üssü'ne gittiğini anlatan Bal, askerlere darbe yapılmaya çalışıldığını anlattıklarını aktardı.
Sanık eski albay Ali Eraslan'ın lojmanlar nizamiyesindeki askerleri komuta ettiğini söyleyen Bal, "Kendisine uçakların neden havalandığını sorduğumuzda, hareketliliğin sınır ötesi operasyon için olduğunu iddia etti. Ben de 'Kimi kandırıyorsun, bu uçaklar Ankara'yı vuruyor' diye tepki gösterdim." ifadesini kullandı.
İyi niyetli yaklaşımlarına rağmen askerlerin kendilerine karşı kaba ve sert davrandığını dile getiren Bal, şöyle devam etti:
"Ali Eraslan'dan şikayetçiyim, en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Onları uyardık, 'darbe girişimi yapılıyor' dedik. Bu çabamız onlarda karşılık bulmadığını o gün çekilen görüntülerden de izleyebilirsiniz. Ali Eraslan bize 'Gidin namazınızı kılın' dedi. Ben de ona 'Siz değil misiniz Hazreti Ömer'i namazda arkadan bıçaklayan FETÖ'cüler' karşılığını verdim. Bunun üzerine geri çekildi. Ateş etmeleri için yüzü maskeli MAK timine emir verdi. Sivillere ateş edilmesi emrini veren Ali Eraslan idi. Bunların hepsi görüntülerde var."
Beyanının ardından çapraz sorgusuna geçilen Bal, "Ali Eraslan bana soru sorsun. Kaç gündür onu bekliyorum, hadi sorsun." dedi.
Müşteki Bal'ın ısrarına rağmen sanık Ersalan, önceki müştekilere yönelttiği soruları Bal'a sormadı.
Sanık avukatı Ayten İzmirli'nin "Neden askeri bir yere girmeye çalışıyordunuz?" sorusuna Bal, "Askeri bölge amacının dışına çıkmıştı. Oradan kalkan uçaklar Ankara'yı vuruyordu. Daha ne olsun?" cevabını verdi.
Avukat İzmirli'nin "Neden polisi aramadınız, kendiliğinden hak aramanın suç olduğunu bilmiyor musunuz?" sorusuna da "Aramamı istediğiniz ilçenin güvenliğinden sorumlu emniyet görevlisi FETÖ'den yargılanıyor. Ülke elden gidiyor, ne yapmamı bekliyordunuz?" karşılığını verdi.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
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