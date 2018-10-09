"Sanık albay nizamiyedeki kamera harddisklerini söktürdü"

Darbe girişimi esnasında ailesiyle tatilde olduğunu belirten Özdemir, "Darbe girişimi esnasında birliği aradım. Benim görevime bakan yarbay Erdal Müniroğlu'nun (tutuklu sanık) personelin bir kısmını mesaiye çağırdığı ve cezaevinde bir olumsuzluk olmadığı bana söylendi. İznimi iptal edip döndüm. 17 Temmuz 15:00 itibariyle görevimin başındaydım. Bizim personel ve bazı ceza infaz kurumu memuru personelleri aynı servisi kullanıyor. İnfaz memurlarının o gece G3 piyade tüfeği gördüğü dedikoduları kulağıma geldi." beyanında bulundu.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yapılan duruşmada tanık olarak dinlenen İstanbul İl Jandarma Komutanı yardımcısı Cemil Özdemir, kendisinin 2 Temmuz 2016'da yıllık izne ayrıldığını, o dönemde Maltepe Cezaevi tabur komutanlığı yaptığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeliyle terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 53'ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı davanın 21. duruşması tamamlandı.

Bu konuşmaların ardından yanına kendi personeli uzman çavuş Halil Çetinkaya'nın yanına geldiğini belirten Özdemir, Çetinkaya'nın kendisine "15 Temmuz'da nöbetçi üsteğmen Rıfat Gürkan'ın (tutuklu sanık) odasına girdim. 4-5 asker ile birlikte G3 mermilerini tüfeklere basıyordu." dediğini aktardı.

Bunu duyunca tutuklu sanık eski üsteğmen Rıfat Gürkan'ı yanına çağırdığını söyleyen Özdemir, "Rıfat sen bu durumu bu saate kadar bana niye söylemedin, dedim. Biz normalde cezaevinde mp5 silah kullanıyoruz. Olağanüstü durumlar için uzun namlulu silah bulunması için envanterimizde G3 piyade tüfeği bulunuyordu. Bana 'Komutanım nasıl olsa siz duyarsınız diye düşündüm' şeklinde savunma yaptı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen astsubay Mehmet Demirçubuk da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda bilgi sistemlerinde görev yaptığını, 15 Temmuz'da mesaisinin bitmesinin ardından misafirhaneye geçtiğini söyledi.

15 Temmuz'da akşam saatlerinde sistemde arıza olduğu için çağrıldığını, sistemde arıza olmadığını görünce misafirhaneye geri döndüğünü ifade eden Demirçubuk, o gece evi birliğe yakın personelleri de komutanlıkta gördüğünü söyledi.