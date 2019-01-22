Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, Ergezen'in Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dava için Silivri Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığını hatırlatarak, "Cezaevi görevlilerince sizin savunma yaptığınız esnada önündeki bazı notlara el konulmuş. Notlarda, 'Hepimiz yuvamıza döneceğiz', 'Yakında saçları kesersiniz' , 'Adnan seni F16'da uçarken hayal ediyorum. İstanbul üzerindeki uçuş sözünü unutma' , 'Yakında okulumuza döneceğiz, hazır olun' şeklinde yazılar ortaya çıkmış. Bu notlarda umut aşılama var. Bunlar hakkında ne söyleyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin ardından TRT'nin müdürü olacağı ve firari Adil Öksüz'ün evindeki bir kitapta parmak izinin tespit edildiği iddia edilen tutuklu sanık Ergezen, telefon konuşmalarını ve ankesörlü hattan olan görüşmeleri reddetti.

Gelen evraklarda tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ile 15-16 Temmuz'da telefon görüşmelerinin bulunduğuna dair HTS kayıtlarının ve Batmaz'ın ankesörlü telefondan Ergezen'i aradığına ilişkin kayıtların olduğu belirtildi.

Bunlarla ilgili mektup yazma gerekçesiyle suçlandığını söyleyen Ergezen, "İnceleme yapıldı cezaevi tarafından. Herhangi bir şekilde yanlış bir şey olmadığı kanaatine varıldı. Adnan'ın kim olduğunu hatırlamıyorum. Ben o notların hepsinin altına imza atmak istiyorum. Ben döneceğimizden eminim." şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada 15 Temmuz'da sözleşmeli er olarak görev yapan tanık Emrah Karaca, yangın kıtada görevli olduğunu, 15 Temmuz'da kendilerinin nöbetçi astsubay tarafında istihkam bölümüne çağrıldığını söyledi.

Kendilerine silah verildiğini belirten Karaca, "Biz normalde yangıncı olduğumuz için silah almıyorduk. Sıranın en ön tarafına geçtik. Yüzbaşı Hasan Günsel (tutuklu sanık) bize VIP bölümüne gidip, normal bir şekilde yürüyüş yapacağımızı söyledi. Otobüslere binip, birliğin içerisinde havuzlu kavşak dediğimiz yere gittik. Albay Yusuf Özdemir (başka davada tutuklu) konuşma yaptı ama helikopterin sesinden ne söylediğini duyamadım." ifadelerini kullandı.

Gece boyunca nöbet tuttuğunu, bir kısım askerlerin Atatürk Havalimanı'na gittiğini söyleyen Karaca, terör saldırısı nedeniyle kendilerine böyle bir şey yaptırıldığını belirtti.