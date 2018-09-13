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Sanık albaydan "rütbem kendiliğinden düşmüş" savunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eylemlerine ilişkin davada sanık eski albay Fahri Akbal, önceki gün başladığı savunmasını tamamladı - Sanık Akbal, tanınmamak için üniformasındaki rütbelerini söktüğüne ilişkin iddianamede yer alan tespit için "Rütbemi çıkarmam gibi bir düşüncem olmadı. O gece yaşanan olaylar nedeniyle kendiliğinden düşmüş olabilir" savunmasını yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski albay Fahri Akbal, önceki gün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

TSK'nın komuta kademesindeki bazı isimlerin darbe girişimini önceden bildirmediğini iddia eden Akbal, bunların yargılanması gerektiğini belirtti.

Silahlı terör örgütü PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki yerleşim yerlerinde düzenlediği silahlı eylemler nedeniyle askeri personelde bir hassasiyet oluştuğunu anlatan Akbal, "Cebeci kışlasına saldırı ihtimali vardı. Hatta yakalanan bazı teröristlerden iş yerimin krokisi çıkmıştı." dedi.

TSK'da emir komuta zincirinin hakim olduğunu hatırlatan Akbal, albay olmasına rağmen bir tuğgenerale karşı er gibi olduğunu, bu nedenle her emrin sorgulanamayacağını savundu.

Görev yeri olmadığı halde firari sanık eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun emriyle 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gittiğini aktaran Akbal, komutanlık binasını ele geçirmek gibi bir amacı olmadığını iddia etti.

Tanık sıfatıyla beyanı alınan erlerin, polisler tarafında yönlendirildiğini öne süren Akbal, "İddia edildiği gibi 'Gerekirse halkı eze eze geçin' şeklinde bir emir almadım, vermedim ve duymadım. Böyle bir emir söz konusu değildir." dedi.

- "Çıkarmadım, düşmüş olabilir"

Tanınmamak için üniformasındaki "albay" rütbesini söktüğüne ilişkin iddianamede yer alan tespitin doğru olmadığını savunan Akbal, "Rütbemi çıkarmam gibi bir düşüncem olmadı. Albay rütbeleri üniformada zaten seyyar bulunuyor. Üniforma yıkanacağı sırada deforme olmaması için rütbeler çıkarılır. O gece yaşanan olaylar nedeniyle kendiliğinden düşmüş olabilir. Yoksa rütbemi neden çıkarayım." ifadelerini kullandı.

Akbal, terör eylemlerine karşı önlem almak için kendisine verilen emir doğrultusunda hareket ettiğini, darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü sanık eski albay Fahri Akbal

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