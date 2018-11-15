Sanık avukatından bir haftada 2'nci reddi hakim talebi

Müşteki Tuğgeneral Nurettin Alkan'ın avukatı Hüseyin Özarslan da heyetin reddine ilişkin sunulan gerekçelerin, duruşmanın görülmediği bir zaman diliminde gerçekleştiğini ifade ederek, "Olay Sincan Başsavcılığına intikal etmiş, görüntü kayıtlarına el konulmuştur. Dışarıda yaşanan olaylara sanık avukatı kendisi sebep olmuştur. Her hafta bir reddi hakim talebi oluyor, sonra ara veriliyor. Yargılamayı yavaşlatmaya yönelik bir tavır görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Avukat İzmirli'nin bu talebinden sonra söz verilen Cumhurbaşkanlığı Avukatı Hayrettin Bıyıklıoğlu, bir hafta içinde 2'nci kez reddi hakim talebinde bulunmanın duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyetinin gelişmelere zamanında müdahalede bulunmadığını ve bağımsızlığını yitirdiğini iddia eden İzmirli, bu nedenle duruşmadan çekilmelerini talep etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davada, bir haftada 2'nci kez reddi hakim başvurusu yapan sanık avukatının talebi, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi.

Duruşma savcısı Erdal Akdağ ise 8 Kasım'da görülen duruşmanın ardından yaşanan gerginliğe müdahale etmesi için güvenlik güçlerine talimat verdiğini, söz konusu olaylara ilişkin adli sürecin devam ettiğini hatırlattı.

Sanık avukatı İzmirli'nin "savunma hakkının kısıtlandığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığına dikkati çeken Akdağ, "Savunma hakkının kısıtlandığını iddia eden sanık avukatı Ayten İzmirli, burada en çok söz alan avukatların başında geliyor. Reddi hakim talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu değerlendiriyoruz." tespitini yaptı.

Ardından kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık avukatının reddi hakim talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu, bu nedenle talebi geri çevirdiklerini açıkladı.

- İlk reddi hakim talebi de kabul görmemişti

Davanın 8 Kasım'daki duruşmasına ara verildikten sonra müştekilerle sanık avukatları arasında tartışma çıkmış, bunun üzerine sanık avukatı İzmirli aynı gün reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme bu talebi de aynı gerekçeyle kabul etmemiş, bunun üzerine Ayten İzmirli'nin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti.

