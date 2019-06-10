Sanık baba ve oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Tanık olarak dinlenen C.Y. ise sanık M.F.K'nin yaklaşık iki yıldır kasap dükkanında yanında çırak olarak çalıştığını belirterek, kendisine tacizde bulunulduğu yönünde bir şey söylemediğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, maktul Ali Genç'e ait cep telefonunda yer alan resim, mesaj ve görüşme kayıtlarının incelendiğini ve bilirkişinin raporunu teslim ettiğini söyledi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda tutuklu sanık M.F.K. ile daha önce tahliye edilen annesi Sultan ve babası Ali Rıza K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki sanık ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

Savcı, mütalaasında M.F.K'nin savunmasında öne sürdüğü cinsel istismar olayının ispat edilemediğini belirtti.

Maktul ile sanık Sultan K. arasındaki ilişki üzerinden yola çıkıldığında davaya konu olayın benzerleriyle paralellik içinde gerçekleştiğine işaret edilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilişkinin öğrenilmesini müteakip yaşı itibarıyla daha az ceza alacağı bilinen M.F.K'nin babası tarafından azmettirildiği, bu doğrultuda maktulün olay yerine gelmesinin sağlandığı, bunun Sultan’ın telefonunun kullanılması suretiyle işin doğası gereği kolaylaştırıldığı, kamera görüntüleri, maktul ile Sultan arasındaki görüşme trafiği, dosyaya konu olayın mantık örgüsü, sanıklar ve M.F.K'nin olay öncesindeki hareket tarzları, kovuşturma ve soruşturma aşamasındaki beyanlardaki bir kısım çelişkiler birlikte değerlendirildiğinde maktulün öldürülmesinin bir tasarlama kapsamında gerçekleştiğinin açık olduğu anlaşılmaktadır."

Savcı, sanık baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, M.F.K'ye hükümle birlikte yaş indiriminin de uygulanmasını talep etti.