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Sanık baba ve oğluna ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki sanık ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babasının yargılandığı davanın duruşması görüldü - Savcı, mütalaasında sanık baba ve oğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu

Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen 14 yaşındaki sanık ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babasının yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda tutuklu sanık M.F.K. ile daha önce tahliye edilen annesi Sultan ve babası Ali Rıza K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, maktul Ali Genç'e ait cep telefonunda yer alan resim, mesaj ve görüşme kayıtlarının incelendiğini ve bilirkişinin raporunu teslim ettiğini söyledi.

Rapor üzerine söz hakkı verilen sanıklardan Sultan K, ölen kişiyle herhangi bir şekilde görüşme yapmadığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen C.Y. ise sanık M.F.K'nin yaklaşık iki yıldır kasap dükkanında yanında çırak olarak çalıştığını belirterek, kendisine tacizde bulunulduğu yönünde bir şey söylemediğini ifade etti.

Müşteki Şengül Genç ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Dava dosyasında araştırılacak başka husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında M.F.K'nin savunmasında öne sürdüğü cinsel istismar olayının ispat edilemediğini belirtti.

Maktul ile sanık Sultan K. arasındaki ilişki üzerinden yola çıkıldığında davaya konu olayın benzerleriyle paralellik içinde gerçekleştiğine işaret edilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilişkinin öğrenilmesini müteakip yaşı itibarıyla daha az ceza alacağı bilinen M.F.K'nin babası tarafından azmettirildiği, bu doğrultuda maktulün olay yerine gelmesinin sağlandığı, bunun Sultan’ın telefonunun kullanılması suretiyle işin doğası gereği kolaylaştırıldığı, kamera görüntüleri, maktul ile Sultan arasındaki görüşme trafiği, dosyaya konu olayın mantık örgüsü, sanıklar ve M.F.K'nin olay öncesindeki hareket tarzları, kovuşturma ve soruşturma aşamasındaki beyanlardaki bir kısım çelişkiler birlikte değerlendirildiğinde maktulün öldürülmesinin bir tasarlama kapsamında gerçekleştiğinin açık olduğu anlaşılmaktadır."

Savcı, sanık baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, M.F.K'ye hükümle birlikte yaş indiriminin de uygulanmasını talep etti.

Babanın hükümle birlikte tutuklanmasını da isteyen savcı, anne Sultan K'ye ise ceza verilmesine gerek olmadığını kaydetti.

Sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.F.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da bir kişiyi 21 Eylül'de pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki çocuk ile azmettirici oldukları iddiasıyla anne ve babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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