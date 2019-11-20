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Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:51 | Son Güncelleme

Mersin'de eşi Nurcan Altundal'ı, bıçakla saatlerce rehin aldığı iddiasıyla yargılanan Ali Altundal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Nurcan Altundal, duruşma çıkışı eşinin el hareketleri nedeniyle korkarak baygınlık geçirdi.

Merkez Toroslar İlçesinde 1 Eylül günü evi terk etmek isteyen eşini ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Ali Altundal, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ali Altundal, eşi Nurcan Altundal ile çocukları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Altundal, ilk duruşmada olduğu gibi yine polislerden korktuğu için karısını rehin aldığını, çocuklara bir şiddet uygulamadığını öne sürdü. Pişman olduğunu dile getiren Ali Altundal, “Amacım eşime zarar vermek değildi” diye kendisini savundu.

Tanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, eksikliklerin tamamlanması, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Kasım'a erteledi. Sanık Ali Altundal’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SALONUN KAPISINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Duruşma bitiminde Ali Altundal’ın el, kol hareketleri yapmasının üzerine korkan Nurcan Altundal salonun kapısında baygınlık geçirdi. Talihsiz kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

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Mersin Nurcan Altundal Ali Altundal

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