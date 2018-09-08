Maktulün üzerine saldırması üzerine kadının, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kendisini savunarak yatak odası gidip kapıyı kitlediği belirtilen iddianamede, "Gece C.A'nın kapıyı zorlamaya başlaması üzerine polisi arayan kadın, 'kapıyı kıracak yetişin' diyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bu sırada kapıyı kırarak içeri giren C.A, içeride bebek uyuduğu için karanlık olan odada yatak üzerinde oturan N.S'ye tokat attı. Bunun üzerine kadının, elindeki meyve bıçağıyla bir kez vurduğu adam yüzükoyun yatağa düştü." ifadelerine yer verildi.

Olaydan bir gün önce C.A'nın pazar alışverişi sırasında N.S'yi kıskanması nedeniyle aralarında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, akşam saatlerinde tartışmanın daha da büyüdüğü ifade edildi.

İddianamede, eşinden şiddet gördüğü için evi terk ederek Antalya'ya gelen N.S'nin bir fırında çalıştığı sırada maktul C.A. ile tanıştığı bildirildi.

Kadının 02.24'te 112'yi arayarak bıçakla yaralamayı bildirip ambulans istediği aktarılan iddianamede, bu sırada yara üzerine tampon yaptığı kaydedildi.

İddianamede, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan C.A'nın kurtarılamadığı bildirildi.

- "Tokatla vurma canına ya da vücut bütünlüğüne yönelik saldırı sayılmaz"

Sanığın suçu maktulden gelen saldırı ve tokatlanma sonucu işlediği anlaşıldığından yasal savunma ve haksız tahrik hükümlerinin incelenmesinde yarar bulunacağına dikkat çekilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda maktulün şüpheliye yönelik bir saldırısı mevcut ise de sadece tokatla vurmanın canına ya da vücut bütünlüğüne yönelik bir saldırı sayılmayacağı, maktulü öldürmeden de saldırının savuşturulmasının mümkün olduğu değerlendirildiğinden, olayda yasal savunma ya da meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak şüphelinin öldürme eylemini maktulden kaynaklanan haksız bir hareketin getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği tartışmasız olduğundan şüpheli lehine haksız tahrik indirimlerinin uygulanması talep edilmiştir."

- Olay

Kepez ilçesinde 4 Haziran'da N.S, birlikte yaşadığı C.A'yı aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklamıştı. Kadının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve bıçak darbesinin kalbine geldiği saptanan C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan N.S. birlikte yaşadığı kişiyi, kendisini boğmaya çalıştığı için bıçakladığını öne sürmüştü.

