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Sanık kadına tokada, "haksız tahrik indirimi" istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi kendisine şiddet uyguladığı sırada meyve bıçağıyla öldürdüğü öne sürülen kadın hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İddianameden: "Tokatla vurmanın canına ya da vücut bütünlüğüne yönelik bir saldırı sayılmayacağı, maktulü öldürmeden de saldırının savuşturulmasının mümkün olduğu değerlendirildiğinden, olayda yasal savunma ya da meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır" - "Ancak şüphelinin öldürme eylemini maktulden kaynaklanan haksız bir hareketin getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği tartışmasız olduğundan şüpheli lehine haksız tahrik indirimlerinin uygulanması talep edilmiştir"

Antalya'da birlikte yaşadığı kişiyi kendisine şiddet uyguladığı sırada meyve bıçağıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında hazırlanan iddianamede, sanığa atılan tokadın meşru müdafaa değil, haksız tahrik sayılması istendi.

Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı C.A'yı (30) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan N.S. (28) hakkında "kasten öldürme"den 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, eşinden şiddet gördüğü için evi terk ederek Antalya'ya gelen N.S'nin bir fırında çalıştığı sırada maktul C.A. ile tanıştığı bildirildi.

Olaydan bir gün önce C.A'nın pazar alışverişi sırasında N.S'yi kıskanması nedeniyle aralarında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, akşam saatlerinde tartışmanın daha da büyüdüğü ifade edildi.

Maktulün üzerine saldırması üzerine kadının, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kendisini savunarak yatak odası gidip kapıyı kitlediği belirtilen iddianamede, "Gece C.A'nın kapıyı zorlamaya başlaması üzerine polisi arayan kadın, 'kapıyı kıracak yetişin' diyerek güvenlik güçlerinden yardım istedi. Bu sırada kapıyı kırarak içeri giren C.A, içeride bebek uyuduğu için karanlık olan odada yatak üzerinde oturan N.S'ye tokat attı. Bunun üzerine kadının, elindeki meyve bıçağıyla bir kez vurduğu adam yüzükoyun yatağa düştü." ifadelerine yer verildi.

Kadının 02.24'te 112'yi arayarak bıçakla yaralamayı bildirip ambulans istediği aktarılan iddianamede, bu sırada yara üzerine tampon yaptığı kaydedildi.

İddianamede, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan C.A'nın kurtarılamadığı bildirildi.

- "Tokatla vurma canına ya da vücut bütünlüğüne yönelik saldırı sayılmaz"

Sanığın suçu maktulden gelen saldırı ve tokatlanma sonucu işlediği anlaşıldığından yasal savunma ve haksız tahrik hükümlerinin incelenmesinde yarar bulunacağına dikkat çekilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda maktulün şüpheliye yönelik bir saldırısı mevcut ise de sadece tokatla vurmanın canına ya da vücut bütünlüğüne yönelik bir saldırı sayılmayacağı, maktulü öldürmeden de saldırının savuşturulmasının mümkün olduğu değerlendirildiğinden, olayda yasal savunma ya da meşru müdafaa koşullarının oluşmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak şüphelinin öldürme eylemini maktulden kaynaklanan haksız bir hareketin getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediği tartışmasız olduğundan şüpheli lehine haksız tahrik indirimlerinin uygulanması talep edilmiştir."

- Olay

Kepez ilçesinde 4 Haziran'da N.S, birlikte yaşadığı C.A'yı aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklamıştı. Kadının haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve bıçak darbesinin kalbine geldiği saptanan C.A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tutuklanan N.S. birlikte yaşadığı kişiyi, kendisini boğmaya çalıştığı için bıçakladığını öne sürmüştü.

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Antalya cinayet haksız tahrik

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