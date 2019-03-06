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Sanık yakınları adliye önünde avukatı darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bursa'da duruşma sonrası müvekkili ile adliye önüne çıkan avukatın, sanık yakını iki kişi tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü - Şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı

Bursa'da bir avukatın, takipçisi olduğu davadaki karşı taraftan bazı kişilerce adliye önünde darbedildiği iddia edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinsel istismar davası duruşmasının ardından taraflar adliye binasından ayrıldı.

Davanın mağduru olan müvekkili O.A.Ö. ile adliye önüne çıkan avukat A.K'nin, sanık yakınlarından M.H.T. ve annesi D.A.T. tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda, başına aldığı darbelerle yaralanan ve çevredeki bir hastaneye başvuran A.K'nin tedavisine başlandı.

Şüpheliler M.H.T. ve D.A.T. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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