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Sanıklar, fakültedeki katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.

Sanıklar, fakültedeki katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan araştırma görevlisi Volkan Bayar (38) ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. (35) hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede Volkan Bayar ile eski eşi Saadet Aylin Y.’nin kendi aralarında, silah alımı ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ilgili yazışmalarda, 4 akademisyene husumet beslediklerinin tespit edildiğine yer verildi. Çiftin ayrıca katliamdan 7 ay sonra disiplin soruşturması sonucu devlet memurluğundan da çıkarıldığı ortaya çıktı.
Olay, geçen yıl 5 Nisan ayında ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. Araştırma görevlisi Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Volkan Bayar tutuklandı, boşandığı öğretim görevlisi Saadet Aylin B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından soruşturma dosyasını tamamlayıp, hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamenin bir numaralı sanığı Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, katil zanlısı Volkan Bayar hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede katil zanlısı Volkan Bayar’ın cep telefonu görüşmelerini kaydettiği, eski eşi Saadet Aylin Y. ile polise teslim olmadan önceki konuşmasında, “Rahatla şimdi, vurdum hepsini, rahatla” dediği tespit edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından görevlendirilen 3 savcı tarafından hazırlanan iddianamede ikili arasındaki görüşmelere yer verildi. İddianamede, "Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2018 tarihli yazısının ekinde gönderilen raporda, şüpheli Volkan Bayar’ın el konulan cep telefonunda Saadet Aylin Y. ile aralarında geçen bir tartışma sırasında, ‘hocalara da bu plan kuruyor böyle..’ şeklinde şüpheli Saadet Aylin Y.’nin konuşmasının tespit edilmesi karşısında, şüpheli Saadet Aylin Y.’nin, Volkan Bayar’ı ‘kasten öldürme’ suçuna azmettirdiği değerlendirilmiştir. Şüpheli Volkan Bayar’ın kullandığı cep telefonuna ilişkin dijital materyal incelemesinin içeriğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün inceleme tutağında belirtildiği üzere şüpheli Volkan Bayar ile Saadet Aylin Y. arasında gerçekleşen yazışmalarda silah alımı ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ilgili maktullere husumet beslediklerini gösteren yazışmaların tespit edildiği anlaşılmıştır” denildi.
7 AY SONRA DEVLET MEMURLUĞUNDAN ATILMIŞLAR
Bu arada, katil zanlısı Volkan Bayar ile eski eşi Saadet Aylin Y.’nin olaydan 7 ay sonra haklarında açılan disiplin soruşturması kapsamında devlet memurluklarından çıkarıldığı ortaya çıktı. İddianamede ikilinin devlet memurluğundan çıkarılması şöyle anlatıldı:
“Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.11.2018 tarihli yazısı ile Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu'nca yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 16.11.2018 tarihli soruşturma raporunun bir örneği gönderildiği ve şüpheliler Volkan Bayar ile Saadet Aylin Y.’nin devlet memurları kanunun 125 e-f maddesi ile 2547 sayılı kanunun 53’üncü maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarma cezası ile tecziyelerine karar verildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.”
Tutuklu olan katil zanlısı Volkan Bayar ile tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Y., Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.

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Sanıklar, fakültedeki katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmışSanıklar, fakültedeki katliamdan 7 ay sonra memurluktan atılmış

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