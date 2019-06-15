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SANİMDER’den İmam Hatip okullarında dereceye girenlere altın ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde okullarında dereceye giren öğrencilere altın ödülü verildi.İmam hatip liselerinde ve ortaokullarında dereceye giren öğrenciler, okulun son gününde çift hediye ile yaz tatiline girmenin mutluluğunu sevincini aileleri ile beraber yaşadı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde okullarında dereceye giren öğrencilere altın ödülü verildi.
İmam hatip liselerinde ve ortaokullarında dereceye giren öğrenciler, okulun son gününde çift hediye ile yaz tatiline girmenin mutluluğunu sevincini aileleri ile beraber yaşadı. Okul birincilerinin ödül töreni ve karne heyecanını yaşayan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken, imam hatip liselerinde gerçekleştirilen mezuniyet hediye töreninde; Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi birincisi Zeynep Özkara, Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Orta Okul birincisi Sultan Akkuş’a ve Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi birincisi Abdullah Akyıldız’a SANİMDER Başkanı Ramazan Ayyıldız tarafından çeyrek altın hediye edildi.
Programa, Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lise Müdürü Hasan Hüseyin Altıntaş, Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Turan, müdür yardımcıları, idareci ve öğretmenler ile SANİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Ayrıca yapılan karne ve mezuniyet programında SANİMDER Başkanı Ramazan Ayyıldız tarafından üniversiteyi kazanan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu verileceği dile getirildi.

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