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  4. Saniye saniye görüntülendi! Akaryakıt istasyonunda "el bombası" paniği

Saniye saniye görüntülendi! Akaryakıt istasyonunda "el bombası" paniği

25.07.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Karşıyaka'da kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saniye saniye görüntülendi! Akaryakıt istasyonunda "el bombası" paniği

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı fark eden istasyon çalışanları panikle durumu polise bildirdi.

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EL BOMBASI OYUNCAK ÇIKTI

Bölgeye ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye ederken, çevre güvenliği aldı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli tarafından atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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İzmir
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