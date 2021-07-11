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  4. Saniye saniye görüntülendi! Bekçinin başına silah doğrulttu

Saniye saniye görüntülendi! Bekçinin başına silah doğrulttu

11.07.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de kavga ihbarına giden bekçinin kafasına silah doğrultan kişi olay yerinde kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bekçinin kafasına silah dayanmasının güvenlik kamera görüntülerini savcılığa delil olarak sunulması üzerine serbest bırakılan kişi tutuklandı.

Olay, Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı kavga ihbarı alan bekçiler olay yerine gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya taraf olan Hakan Kılıç isimli kişi yanında bulunan silahı kavgayı ayırmak isteyen bekçinin başına dayadı. Daha sonra çevredeki kişiler araya girerek Kılıç'ı bekçinin yanında uzaklaştırdı. Olay yerine takviye ekipleri gelmesi ile kavgaya karışan taraflar olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

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SERBEST BIRAKILDI

Çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve bekçinin başına silah dayayan kişinin eşkalini belirledi. Şüpheliler yapılan operasyonun ardından gözaltına alındı. Bekçinin başına silah dayayan Hakan Kılıç savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayın olduğu çevredeki başka güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek savcılığa bekçinin başına silah dayanmasını delil olarak sundu. Savcılık şüpheli Kılıç için tekrar gözaltı kararı verdi. İkinci kez savcı karşısına çıkan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bekçi İstanbul Kağıthane
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