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  4. Saniye saniye görüntülendi! Otomobili böyle parçaladı

Saniye saniye görüntülendi! Otomobili böyle parçaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 13:23 | Son Güncelleme

İstanbul Silivri'de biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saniye saniye görüntülendi! Otomobili böyle parçaladı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Silivri Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir süredir kavgalar yaşanıyordu. Son olarak önceki gün kavgalı oldukları ailenin evinin önüne gelen biri kadın kişi, yine karşı tarafla tartışmaya başladı. Kadın ile yanındaki kişi, binanın üst katlarında bulunan karşı ailenin üyeleriyle bir süre tartıştı.

KUAFÖR DÜKKANI VE ARABAYA HASAR VERDİ

Ailenin bina önüne inmemesi üzerine ellerine tahta alan saldırganlar, kuaför dükkanı ile arabaya hasar verdi.

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O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan şikayet üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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