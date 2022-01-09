Saniye saniye kaydedildi! Öğretmen öğrencisini sınıfta tekme tokat dövdü

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Öğretmen, öğrencisini tekme tokat dövdü. Sınıfta arkadaşlarının gözü önünde öğrencisini darp eden öğretmenin o anları bir başka öğrenci tarafından kaydedildi. Olayla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

ÖĞRENCİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

