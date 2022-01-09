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  4. Saniye saniye kaydedildi! Öğretmen öğrencisini sınıfta tekme tokat dövdü

Saniye saniye kaydedildi! Öğretmen öğrencisini sınıfta tekme tokat dövdü

09.01.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciye şiddet haberinin bu seferki adresi Gaziantep oldu. Bir lisede öğrenci, öğretmeni tarafından sınıfta feci şekilde dövüldü. Sınıfta arkadaşlarının gözü önüne öğrencisi döven öğretmen ile ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesindeki bir lisede meydana geldi. Öğretmen, öğrencisini tekme tokat dövdü. Sınıfta arkadaşlarının gözü önünde öğrencisini darp eden öğretmenin o anları bir başka öğrenci tarafından kaydedildi. Olayla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül'den açıklama geldi.

ÖĞRENCİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

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VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Gaziantep
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