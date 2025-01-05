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  4. Saniyeler içinde 8 araca çarpan aracın direksiyonundakini görenler inanamadı: İstanbul'da akılalmaz görüntüler

Saniyeler içinde 8 araca çarpan aracın direksiyonundakini görenler inanamadı: İstanbul'da akılalmaz görüntüler

05.01.2025 14:50
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05.01.2025 14:50
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Direksiyona geçecek yaşta olmadığı halde tam 8 araca fütursuzca çarpa çarpa ilerleyen genç akıllara durgunluk verdi. 17 yaşındaki R.Ç. park halindeki araçlara üst üste çarptıktan sonra ortalık karıştı. Kendisini durdurmaya çalışanları görüp duyunca daha da paniğe kapıldı. Görüntüler İstanbul'dan...

Avcılar'da 17 yaşındaki R.Ç. direksiyonun başına geçip 8 araca çarptı. Kaçmaya çalışan genç anca kaldırıma çarpınca durdu. Çevredeki bazı vatandaşlar genci durdurmaya çalıştı, kimi ise cep telefonuna sarılıp o anları kaydetti.

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ÜST ÜSTE 8 ARACA ÇARPTI

Olay, sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki R.Ç.'nin kullandığı otomobil sokaktaki 8 araca çarptı.

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DURDURULMAYA ÇALIŞINCA PANİKLEDİ

Çevredekilerin kendisini durdurmaya çalışmasıyla paniğe kapılan ve kaçmaya çalışan R.Ç., Orhanlı Caddesi'nde kaldırıma çarparak durabildi.

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YAKALANDI, ARAÇ SAHİBİNE CEZA YAĞDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz sürücü R.Ç.'yi yakalayarak polis merkezine götürürken araç sahibine 37 bin 354 lira para cezası yazıldı.

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AKILALMAZ ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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"SAĞ TARAFTAKİ ARABALARA VURA VURA İLERLEDİ"

Olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydeden Barış Algül şöyle konuştu:

"Önce dışarıdan bir ses duydum. Araca çarptığını gördüm. Daha sonra buradaki bir abimiz durması için çocuğa seslendi. Kendisi durmadı ama sonrasında zaten aracın ön aksı kırıldığı için sağ taraftaki arabalara vura vura ilerledi. En sonunda da sokakta durdu."

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza
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