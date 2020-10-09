Saniyeler içinde marketi soydular

Bursa’da camını kaldırım taşıyla kırıp kaçan daha sonra ise geri dönerek dükkanı soyan hırsızlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 genç hırsızın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe mahallesi Vardar caddesi üzerinde bulunan bir market dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde marketin kapanmasını bekleyen gençler uzun süre caddeyi kontrol etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, dükkana girmek için camı taşla kırdı. Camı kırdıktan sonra olay yerinden kaçan hırsızlar daha sonra dükkana geri döndü. Kısa süre içerisinde dükkanda bulunan toplam değeri 2 bin 500 TL lirayı bulan sigaraları ve 2 bin 500 TL’yi çaldı. Rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Alarmı duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde parmak izi çalışması yaparak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların kimliği tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Camı taşla kırıp içeri girerek hırsızlık anı kamerada

Gece saatlerinde telefoncu dükkana girerek 2 bin 500 liralık parayı ve 2 bin 500 TL değerinde siğaraları çalan hırsızlar iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yerinin önüne gelerek bir süre cadde üzerinde bekledi. Caddeyi kontrol ederek gelip gidenleri kontrol eden hırsızlar caddede kimsenin olmadığından emin olunca kaldırım taşıyla camı kırdı. Camı kırdıktan sonra hızla uzaklaşan hırsızlar, bir süre sonra tekrar dükkanın önüne geldi. Taş ile kırdıkları ufacık delikten içeriye giren hırsızlar kısa süre içerisinde siğaraları ve kasada bulunan paraları çalarak girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Hızla uzaklaşan hırsızların birbirlerini beklemeden ayrı ayrı gidişleri ise kamera tarafından böyle kaydedildi

