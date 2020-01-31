HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saniyeler içinde sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

Saniyeler içinde sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Konya’da köfteci dükkanına müşteri gibi giren bir kişinin el çabukluğuyla birkaç saniye içinde sadaka kutusunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, 29 Ocak Cuma günü 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir köftecide yaşandı.

Konya’da köfteci dükkanına müşteri gibi giren bir kişinin el çabukluğuyla birkaç saniye içinde sadaka kutusunu çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Olay, 29 Ocak Cuma günü 02.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde bir köftecide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sıcak su ve çay isteme bahanesiyle sendeleyerek köfteciden içeri girdi. Sıcak su ve çay satışı olmadığını öğrenen şahıs oyalamak için bu sefer de kola istedi. Bu sırada iş yerindekilerin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu el çabukluğuyla ceketinin içine saklayan şahıs kayıplara karıştı. Şahsın sadaka kutusunu çalması ve rahat tavırları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İş yeri sahibi Hüseyin Türker, hırsızın daha önceden gelen biri olmadığını, kendisinin dalgınlığından yararlanarak sadaka kutusunu çaldığını ve aynı kişinin çevredeki dükkanlara da girdiğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısıKKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.