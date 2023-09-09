Saniyeler içinde yerle bir oldu, bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı! Malatya'da her gün bir bina patlatılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yara alan illerden Malatya'da hasarlı binaların yıkım çalışmaları hız kazandı. Her gün bir binanın patlatılacağı öğrenildi. Bugün de 12 katlı bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

YIKIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Kentte dinamitle patlatma yönteminin hayata geçirilmesiyle yüksek katlı binaların bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde yıkım çalışmaları hız kazandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugün de planlamalar çerçevesinde bölgede 1 bloğu deprem günü yıkılan Asur Konutları’nın diğer bloğu patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı. Polis ekipleri patlatma öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlatılacak binanın çevresi güvenlik gerekçesi ile boşaltıldı.

SANİYELER İÇİNDE TOZ YIĞININA DÖNÜŞTÜ

Alınan tedbirlerin ardından 12 katlı bina saniyeler içerisinde patlatılarak yerle bir oldu.

BİNA SAKİNLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Patlatmayı izleyen bina sakinleri hayallerinin yıkılışını gözü yaşlı izlerken, kentte her gün patlatma yöntemi ile bir binanın yıkılacağı öğrenildi.

(İHA)

