Başkan Donald Trump Çin’e uygulanan yeni gümrük vergileriyle ilgili açıklama yaparken, “Sanki dünyanın kumbarasıyız, herkes bizi soydu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın Polonya lideri ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Çin’e uygulanan yeni gümrük vergileri üzerinden Amerika’nın diğer ülkelerle yaşadığı ticaret savaşları da gündeme geldi. Trump bir kez daha ülkelerle ikili ticaret anlaşmalarının adil ve Amerika’nın avantajına olmadığını yineledi.

Trump “Sanki dünyanın kumbarasıyız. Herkes Amerika’yı soydu. Çin soydu, kusura bakmayın Devlet Başkanı ama sizin üyesi olduğunuz Avrupa Birliği de bizi soydu” diye konuştu. Trump Güney Kore ile de ticaret anlaşmasının yeniden görüşüldüğünü, yeni anlaşmanın her an imzalanabileceğini söyledi.

Trump’tan Kavanaugh yorumu: Bunları hak etmedi

Trump’a Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh hakkındaki iddialar da soruldu. Christina Brasley Ford adlı kadın Kavanuagh’nun 1980’li yıllarda bir okul partisi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş, Amerikan Senatosu’nun Adalet Komisyonu da Kavanaugh ve Ford’un önümüzdeki Pazartesi günü ifade vermesini kararlaştırmıştı.