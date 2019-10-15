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SANKON’dan Barış Pınarı Harekatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.Başkan Cevahiroglu, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, bölgede tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın, bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesini sağlayacağını hatırlattı.

Türkiye’nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İşadamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada harekatı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
Başkan Cevahiroglu, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, bölgede tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı’nın, bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmesini sağlayacağını hatırlattı. Başkan Cevahiroglu "Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmakla, göç dalgaları durdurulmuş ve ülkesini terk etmek zorunda kalmış olan Suriyeliler’in, tesis edilmiş huzur, güven ve barış ortamını sayesinde ülkelerine dönüşü sağlanacaktır. SANKON’un bütün birimleri ile devletimizin bölge huzuruna ve ülkemizin güvenliğine yönelik başlatılan Barış Pınarı harekatını tüm varlığı ile desteklediğini belirtmek isterim. Bölge halkına ve ülke sınırlarımıza karşı tehdit oluşturan unsurların bertaraf edilmesi, şüphesiz bölgede çıkar elde etmeyi planlayan birçok ülkeyi rahatsız edeceği gibi bölgeye getirilecek huzur ve güvenin mimarı olmakla ülkemiz tarihe geçecek bir görevi yerine getirmektedir” dedi.

“Harekat ülkemizin gücüne güç katacaktır”
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra, bölgenin terörden arındırılması ve işlenen insanlık suçlarının son bulmasını hedefleyen bu harekatın terörü destekleyen tüm unsurlara verilecek en güçlü cevap olacağını da aktaran Başkan Cevahiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgedeki halkları huzura ve güvene kavuşturmak adına yapılan Barış Pınarı Harekatı ile ordumuz ve muzaffer ülkemiz, gücüne güç katacaktır, bu harekat sırasında şehit olan askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet milletimize sabırlar dilerim, yaralılarımıza acil şifalar dilerim."

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