SANKON’un eski genel başkanı Atasoy onursal başkanı ilan edildi

Türkiye’nin önemli uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonunun (SANKON) eski Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ‘onursal başkanı’ ilan edildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında olağanüstü genel kurulunu yaparak yeni liderini seçen SANKON, Genel Başkan Ferudun Cevahiroglu’nun başkanlığında Ankara’da ilk kez toplandı. 200 kişilik iş kadını ve iş adamından oluşan yönetim kurulu toplantısında yeni yol haritası belirlenerek kuruluşun 2019 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası faaliyetleri ele alındı. Toplantıda, Cevahiroğlu’nun yönetim kuruluna teklifiyle eski Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy oy birliği ile onursal başkanı ilan edildi.

Toplantıda söz alan Cevahiroğlu, alınan kararlar ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Atasoy, SANKON un birinci ve ikinci dönem genel başkanlığı yapmıştır. SANKON Nezaket Emine Atasoy dönemlerinde uluslar arası bir kuruluş olmuştur. Benim dönemimde bir dünya kuruluşu olacaktır. SANKON’un yönetim kurulu yurt içi ve yurt dışı bütün teşkilatları bütün birimleri ve bütün Türkiye’nin şunu bilmesini isterim ki SANKON bütün gücüyle eski genel başkanı ve yeni dönemin onursal başkanı Atasoy’un her zaman ve her daim yanındadır. Benim yetkilerim her zaman onun da tasarrufundadır.”

Cevahiroğlu’nun konuşması yönetim kurulu toplantısına katılan 200 kişi tarafından ayakta alkışlandı.