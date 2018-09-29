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Şanlıurfa 2. İsot Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Festival kapsamında, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla "Tarladan sofraya isotun serüveni" programı düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen İsot Festivali kapsamında, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'in katılımıyla "Tarladan sofraya isotun serüveni" programı geçekleştirildi.

Hamarat Eller Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte, isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de etkinlikte çiğ köfte yoğurdu. İsot ve biber salçası yapımına da katılan Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğ köfte ikram edip fotoğraf çektirdi.

Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, "En güzel sabahlar isotla başlar" sloganını dile getirdi ve halk oyunları ekibiyle halay çekti.

Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı. Şanlıurfa sıcağının insanlarının kalbinden geldiğini ifade eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Çok iyi karşılandım Şanlıurfa'da. Havanın ve insanların sıcaklığı karşısında biraz terledim tabii. Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isot. İsot bu kentin en değerli ürünü. İsot festivalinin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum."

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