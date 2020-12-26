Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi’nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.