Şanlıurfa Barosu'ndan, gözaltında 'kötü muamele' iddiası

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Baro Başkanı Abdullah Öncel, Halfeti ilçesinde bir komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınan 51 kişinin 'kötü muamele ve işkenceye' maruz kaldığını iddia etti.

“Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne yapılan toplam 51 mağdur ve mağdur yakını başvurusu üzerine, heyetimizin yaptığı birebir görüşme, adli raporlar, ayrıntılı anlatımlar, gözlem ve incelemeler, gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını doğrulamaktadır. Avukatlık Kanunu'nda barolara, insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğün sağlamak ve bu kavramlara işlevlik kazandırma özelliği verilmiştir. Söz konusu iddialar üzerine baromuzca bir heyet oluşturuldu ve süreç takip ediliyor. Heyetimiz 2015 yılından beri işkencenin sistematik hale getirildiği Şanlıurfa’da işkencenin son bulması adına hükümeti derhal gerekli girişimlerde bulunarak, bu insanlık suçunu işleyen ve bu suça ortak olanların yargı önünde hesap vermesi için harekete geçmeye davet ediyoruz."

