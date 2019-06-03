Şanlıurfa Barosundan Hükümete İşkence Soruşturması Çağrısı

Şanlıurfa Barosu, Halfeti İlçesinde 18 Mayıs’ta çıkan ve 1 polis ile 2 PKK’lının öldüğü çatışmadan sonra gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarına ilişkin bir rapor hazırladı. Gözaltına alınanların işkence gördüğü vurgulanan raporda, hükümetin ve uluslararası kuruluşların harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Halfeti’deki işkence iddiaları 18 Mayıs’ta düzenlenen operasyonun ardından gündeme gelmeye başladı.1 polis ve 2 PKK’lının öldüğü operasyonun ardından 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarına ortaya atılmaya başlandı. Savcılık iddiaların incelendiği açıklarken, Şanlıurfa Barosu da bir heyet oluşturarak inceleme başlattı. Heyet hem tutuklananlar, hem serbest bırakılanlarla yüz yüze görüştükten sonra olayın meydana geldiği Dergili Mahallesinde de inceleme yaptı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda öne çıkan bazı tespitler şöyle: “-25.05.2019 tarihinde Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine getirilen mağdurların fiziki durumlarında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından da gözlemlenmiş olup bu durum zapta geçirilmiştir.

-Mağdurların gözaltına alınış esnasında mukavemet göstermemiş olmalarına rağmen gerek kendi ikametlerinde gerekse de Halfeti ve Bozova Jandarma Karakollarında elleri arkadan bağlanarak yüzüstü yatırılıp görevli emniyet personelleri tarafından toplu şekilde kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Bu muamele saatlerce sürmüştür. Söz konusu karakollardaki güvenlik kamera kayıtları ve mağdurların ikamet adresleri aranırken çekilen görüntüler incelenirse bu durum açıkça görülecektir. -Mağdur avukatları gözaltında bulunan müvekkilleri ile yasaya uygun şekilde görüştürülmemişlerdir. Avukat ile müvekkili arasında vekaletname gerekmeksizin görüşme yapılabiliyor iken görüşmeye giden avukatlara vekaletnamenin olması gerektiği dayatılmıştır. -Soruşturmanın başından sonuna kadar gerek savcılık tarafından gerekse de emrindeki kolluk birimlerince avukatlara yönelik olumsuz tutumlarıyla yasaya uygun bir şekilde mesleklerini icra etmek isteyen avukatlar engellenerek şüphelilerin adil yargılanma ve savunma hakkı ihlal edilmiştir.

-Savcılık ve Sorgu hakimliğine çıkartılırken bir kısım sorgularda ellerinin bağsız olması gereken şüphelilerin elleri hakim ve savcı karşısında çözülmemiş olup ters kelepçe ile ifade ve sorgu işlemleri yapılmıştır. -Gözaltı süresince şüphelilere hekim kontrolü yapılması gerekirken hekimin Şanlıurfa Terörle Mücadele şubesine gelip tıbbi usullere uygun muayene yapmadan darp ve cebir izi olmadığına ilişkin rapor verildiği tespit edilmiştir. -Mağdurların bazılarının gözaltında bulundukları süre boyunca sistematik işkenceye maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Dosya şüphelisi olarak gözaltına alınan birçok mağdurun ise cinsel işkenceye maruz kaldığı anlaşılmıştır. -İşkence ve kötü muameleye uğrayanlar bu muamelenin anlatılmaması konusunda görevli bazı polislerce tehdit edildikleri anlaşılmıştır. Raporun sonuç ve öneriler bölümünde ise hükümete ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapılıyor. Şanlıurfa’da 2015 yılından beri sistematik işkence olduğu vurgulanan bu bölümde şu görüşlere yer verildi: