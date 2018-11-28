Şanlıurfa Barosu'ndan istismar mağduru kardeşlere destek

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, kendilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sağır ve dilsiz babalarının cezaevinden çıkacağı duyumunu alınca intihara kalkışan Z.N. ile R.N. kardeşlere, Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan destek geldi. Cinsel istismar iddiasıyla halen tutukluluğu devam baba H.N. ile ilgili iddianemenin hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Sırrın Mahallesi'ndeki evlerinde 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sağır ve dilsiz H.N., eşi A.N.'nin şikayeti üzerine Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinin devam ettiği olayla ilgili adliyeye giden Z.N. (17), görüştüğü avukatların babasının serbest kalma durumu olduğunu öğrenince psikolojisi bozularak kendisini eve kilitleyerek bıçakla bileklerini kesti. Bu sırada Z.N.'nin kendisi gibi cinsel istismar mağduru ablası R.N. (24) de 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbarla bölgeye giden ekipler tarafından güçlükle ikna edilen kardeşler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız kardeşlere, aynı hastanede uzman psikologlar tarafından psikolojik destek verildi.

ŞANLIURFA BAROSU DESTEK VERECEK

Şanlıurfa Barosu, babaları tarafından cinsel istismara maruz kalan kız kardeşlere hukuki destek verileceğini duyurdu. Kadın Hakları Komisyonu'nun derhal çalışmalara başladığını duyuran Şanlıurfa Barosu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dosya savcısı ile yapılan görüşmede soruşturmanın temmuz ayı içerisinde başladığı, şüpheli baba H.N.’nin o tarihten itibaren soruşturma dosyası kapsamında tutuklu olduğu, halen tutukluluk halinin devam ettiği tarafımızca öğrenilmiştir. Soruşturma kapsamında dosyadaki gerekli araştırmaların devam ettiği bu nedenle iddianamenin hazırlık aşamasında olduğu görülmüştür. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak gerekli görevlendirmeler yapılarak dosyanın takibi tarafımızdan sağlanmıştır. Toplumumuzda infial uyandıran bu olay ile ilgili her türlü hukuki destek ile mağdurların yanında olacağımızı, dosyayı sonuna kadar takip edip mağduriyete sebep olanlara karşı gerekli yaptırımların uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi basına ve kamuoyuna duyururuz."

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