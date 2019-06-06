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Şanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'daki Balıklıgöl Yerleşkesi, bayram boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Şanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'daki Balıklıgöl Yerleşkesi, bayram boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı nedeniyle kentin simgesi olan Balıklıgöl Yerleşkesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 'Peygamberler şehri'' olarak anılan Şanlıurfa’yı görmeye gelen yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip bol bol alışveriş yaptı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenler, Balıklıgöl’deki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağaraya girerek, dua etti. Daha sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl'e geçen birçok kişi, satın aldıkları yemleri balıklara attı. Bayram nedeniyle yoğunluğun yaşandığı yerleşkeyi gezen ziyaretçiler, bölgedeki Ayn-ı Zeliha Gölü'nde kayığa binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradıŞanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradıŞanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradıŞanlıurfa, bayramda ziyaretçi akınına uğradı

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