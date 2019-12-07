HABER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 14:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyazgül, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tercihini, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarından yana kullanan Beyazgül, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Beyazgül, fotoğrafların tamamının başarılı olmasından dolayı seçmekte zorlandığını söyledi.

Gönlünde bütün fotoğrafları seçtiğini ifade eden Beyazgül, "Her fotoğraf ayrı bir güzelliği, duyguyu, seslenişi ifade ediyor. Bazı fotoğraflara bakarken duygulanıyoruz, bazılarında gülümsüyoruz, düşünüyoruz. Bazen bir fotoğraf karesi, bir kitap kadar sözü ifade edebiliyor. İşte bu kareleri şimdi inceledik. Gelecek seneki oylamayı da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

PARTNERCeren Hindistan hafızasını sildirmiş!Ceren Hindistan hafızasını sildirmiş!
Ukranya’da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman’da toprağa verildiUkranya’da donarak ölen Türk vatandaşı, Adıyaman’da toprağa verildi
Cengiz Aytmatov'un kardeşi Roza Aytmatova AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıCengiz Aytmatov'un kardeşi Roza Aytmatova AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması fotoğraf seçimi oy vermek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

Son dakika! İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı

25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.