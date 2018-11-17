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Şanlıurfa CHP'de istifalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi bir grup ile partinin Eyyübiye ilçe başkanı görevlerinden istifa etti

CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından 10 yönetim kurulu üyesi ile partinin Eyyübiye ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında grup adına açıklama yapan CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Tanal, İl Başkan Vekili Hayrettin Cidir'in görevini sürdürmesine tepki amacıyla bazı partililerin ve CHP Eyyübiye ilçe başkanının görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.

Şu an vekaleten il başkanlığını yürüten Hayrettin Cidir'in bu görevi sürdürmesi yönünde karar alındığını aktaran Tanal, şöyle konuştu:

"İlimizde yıllardır hasret kaldığımız partimizin adına bizi temsil edecek bir aday çıkartmaktır. Sonuçta bu emelimize halkımızın desteğiyle ulaşmış olmaktan hepimiz onurlu ve gururluyuz. Ancak seçimlerin ardından 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen partimizi vekil başkan görevini sürdürmekte olup bu konuda bir adım atılmadığı görülmüştür. Yerel seçimlere kısa bir süre kala vekil il başkanıyla başarılı olmayacağımız aşikardır. Bu doğrultuda yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Taplamacı, Neşe Tanal, Ahmet Kılıç, Semiha Alkan, Hasan Gülhan, Halit Kılıç, Çetin Uluç, Ahmet Yağmur, Mustafa Rızvanoğlu ile Mehmet Kılıç ve CHP Eyyübiye İlçe Başkanı Şaban Kılıç olarak örgütümüzle aldığımız karar doğrultusunda demokratik hakkımızı kullanarak görevimizden istifa kararı almış bulunmaktayız. CHP İl Başkan Vekili Hayrettin Cidir'in bu görevini yürütmesi ve bu kişiyle çalışamadığımız ve çalışamayacağımızdan dolayı CHP İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimizi bildiririz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa ŞANILURFA

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