Şanlıurfa CHP'de istifalar

CHP'nin Şanlıurfa merkez Karaköprü İlçe Başkan Vekili ve 6 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

CHP Karaköprü İlçe Başkan Vekili Servet Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe yönetimi olarak partiden ayrılma kararı aldıklarını söyledi.

Özellikle partinin il yönetimiyle sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Bilgi, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinden bu yana ilimizde partimiz başkan vekiliyle idare edilmeye çalışılıyor. Köklü bir partinin şimdiye kadar bu konuyu çözmesi gerektiği inancındayız. Ben ve beraberimdeki yönetim kurulu üyelerim Leyla Bozkurt, Bekir Palalı, Kemal Demircan, Müslüm Doğan, Ali Uğur ve Abdurrahman Dereli istifa ettik. İki gün önce de partimizin il teşkilatında olan 10 arkadaşımız istifa etmişti. Onların da kendilerince haklı sebepleri var. Onlarla da ortak fikirde olduğumuz konular bulunuyor. CHP İl Başkan Vekili Hayrettin Cidir'in bu görevini yürütmesi ve bu kişiyle çalışamadığımız ve çalışamayacağımızdan dolayı CHP İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimizi bildiririz."

Öte yandan 2 gün önce de partinin Şanlıurfa il teşkilatından 10 kişi ile merkez Eyyübiye ilçe başkanı istifa etmişti.

