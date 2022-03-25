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  4. Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Muharrem'i başından vurup araziye attılar

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Muharrem'i başından vurup araziye attılar

25.03.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem'den acı haber geldi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirlerken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki Muharrem'i başından vurup araziye attılar

Olay, dün akşam Çalışkan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem Aksan, 3 gün önce kayboldu. Ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranan Aksan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirledi. Muharrem Aksan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Şanlıurfa
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