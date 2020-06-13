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Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 23:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 2 kırsal mahalle, bir sokak ve 25 binada karantina uygulaması başlatırken 4 binada ise karantina uygulamasına son verildi.

Şanlıurfa’da 2 mahalle, 1 sokak ve 25 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerdeki 2 mahalle, 1 sokak ve 25 binada koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina uygulaması başlatırken 4 binada ise karantina uygulamasına son verdi.

Kurulun kararında, Haliliye ilçesinde 3 bina, Karaköprü ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 6 bina, Eyyübiye ilçesinde 6 bina, Ceylanpınar ilçesinde bir sokak, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 2 bina, Viranşehir ilçesinde bir sokak, biri kırsal mahallede olmak üzere 6 bina karantinaya alındı.

Eyyübiye ve Viranşehir ilçelerinde ise 4 binada karantina uygulamasına son verildi.

(AA)

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