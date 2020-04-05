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  4. Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 07:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 3 ev karantinaya alındı

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa koronavirüs Karantina

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