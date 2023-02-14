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  4. Binaların depremde yıkılması sonrası harekete geçildi! Çok sayıda tutuklama ve gözaltılar var

Binaların depremde yıkılması sonrası harekete geçildi! Çok sayıda tutuklama ve gözaltılar var

14.02.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı. Öte yandan Adana'da binaların yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Binaların depremde yıkılması sonrası harekete geçildi! Çok sayıda tutuklama ve gözaltılar var

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ilde binaların yıkılmasına ve can kaybına yol açmıştı. Depremde yıkılan binalara ilişkin başlatılan soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si müteahhit 4 kişi tutuklandı.

ADANA'DA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte inşa edilen 11 binanın depremlerde yıkılması nedeniyle aralarında inşaat mühendisi, müteahhit, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerinin de olduğu 15 şüpheliyi yakaladı.

"Olası kastla yaralama ve öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Şanlıurfa

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