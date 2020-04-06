Şanlıurfa'da 4 mahalle ile 4 binaya koronavirüs karantinası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa’da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

4 MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI



Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek’in Şekerli, Akçakale’nin Narlıova, Suruç’un Kırmit ve Haliliye’nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.