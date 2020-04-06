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Şanlıurfa'da 4 mahalle ile 4 binaya koronavirüs karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı. Karantina uygulanan ve 3 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelere giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince yasaklandı.

Şanlıurfa'da 4 mahalle ile 4 binaya koronavirüs karantinası

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa’da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

4 MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek’in Şekerli, Akçakale’nin Narlıova, Suruç’un Kırmit ve Haliliye’nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.

3 BİNİ AŞKIN İNSAN KARANTİNADA

3 bini aşkın kişinin yaşadığı, güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp görülmediği de soruluyor. 2 bin 500 nüfuslu Siverek’in Şekerli Mahallesi’nde de karantina uygulamasının ardından önlem alan jandarma, geçişlere engel oluyor. Karantina uygulamasındaki mahallelerde yaşayanların istekleri de kaymakamlar aracılığıyla Sosyal Vefa Destek grubu tarafından muhtar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Salgın riski nedeniyle karantinaya alınan mahallelere ulaşımı engelleyen jandarma ekipleri de bu bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapıyor. 14 gün sürecek olan karantina uygulaması kapsamında giriş ve çıkışa kapatılan mahallerde görevli jandarma personellerinin de kendi tedbirlerini aldığı gözlendi. Koruyucu tulum giyerek önlem alan jandarma personellerinin aynı zamanda maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

MAHALLEYE DEZENFEKTAN GÖNDERİLDİ

Öte yandan Siverek Belediyesi tarafından 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi’ne dezenfektan desteği sağlandı. Dün gıda yardımı da yapılan mahalleye belediye görevlileri sabah saatlerinde dezenfektan malzemesi gönderdi. Belediye ekipleri tarafından jandarma tarafından barikat kurulan noktaya getirilen dezenfektan ürünleri burada Şekerli Mahalle muhtarı tarafından teslim alındı. Şekerli mahallesi ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yolları da iş makineleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

Kaynak: DHA

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