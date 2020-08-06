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Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp 10 yaşındaki Hüseyin Gaziantep’te bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 20:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 5 gün önce evden ayrılan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantep’te bulundu. Küçük çocuğun çalışmak amacıyla başka şehre gitmek için evden ayrıldığı öğrenildi. Oğluna kavuşan baba Salih Apak, "5 gün boyunca gece gündüz her yeri aradık. Yemek yemedik, uyku uyumadık. İlk gördüğünde oğlum ‘baba beni bırakma dedi’ Allah devletimizden razı olsun emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp 10 yaşındaki Hüseyin Gaziantep’te bulundu

Olay, geçen Pazar günü Şanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüseyin Alpak ailesiyle oturduğu evinden çıktı.

Hüseyin'den haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirligi ekipleri, Adana’dan getirdiği dedektif köpeklerle Hüseyin Alpak’ın gidebileceği yerlerde iz sürdü ancak ulaşamadı.

3 GÜN ÖNCE GAZİANTEP OTOGARI'NDA BULUNDU

3 gün önce polis tarafından Gaziantep Otogarı'nda bulunan küçük çocuk, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa'daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, Gaziantep’e gelerek çocuklarını aldı.

BABASINA YARDIM ETMEK İÇİN ÇALIŞMAYA GİTMİŞ

Oğlunun kendisine yardım etmek için çalışmaya gittiğini öğrendiklerini ifade eden Baba Salih Alpak, "Oğlum Eskişehir’e çalışmak için gitmek istemiş. Bana yardım etmek için gitmek istemiş. 5 gün boyunca gece gündüz her yeri aradık. Yemek yemedik, uyku uyumadık. İlk gördüğünde oğlum ‘baba beni bırakma dedi’ Allah devletimizden razı olsun emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

Küçük Hüseyin ise çalışmak ve babasına yardım için gitmek istediğini ifade etti. (DHA)

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