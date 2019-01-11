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Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişi alınacağının duyurulması üzerine rekor başvuru geldi. Geçici iş için açılan kontenjan bin kişi ile sınırlı tutulan iş için 44 bin kişinin başvurması üzerine işe alınacak kişiler stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kura, 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda yapıldı. İş başvurusunda bulunan kişilerin tribünleri doldurduğu stadyumda, kura çekimi ile asil ve yedek isimler belirlendi. Kuradan ismi çıkanlar işe alınacakları için büyük mutluluk yaşadı.

Bin kişilik işe 44 bin kişi başvurdu

Şanlıurfa'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı.
Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi.
Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.
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Şanlıurfa iş ilanı

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