Şanlıurfa'da acı olay! Mercimek hasadı yapan iş makinesi yüksek gerilim hattına takıldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlada mercimek hasadı yapan iş makinesi, 245 bin voltluk yüksek gerilim hattına takıldı.

AKIMA KAPILDILAR

Bu sırada iş makinesine dokunan 5 kişi akıma kapıldı. Akıma kapılan tarım işçilerini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Akıma kapılarak yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih ve ağabeyi Ozan Baytuğ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Şehriban S., Bergüzar B. ve Sefer B. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi Ek Hizmet Binasına sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





