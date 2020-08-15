Şanlıurfa'da acı olay! Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Baba Halit Sacir ve kızı Mimas Sacir (10), Fırat Nehri kıyısındaki parkta gezintiye çıktı.

KÜÇÜK KIZ DENGESİNİ KAYBEDEREK NEHRE DÜŞTÜ

İddiaya göre, küçük kız, nehri seyrederken bir anda göre dengesini kaybederek nehre düştü. Kızını çırpınırken gören baba Sacir nehre atlayarak kızını kurtardı fakat akıntıya kapıldı.

BABANIN CESEDİ DALGIÇ POLİSLER TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen bölgeye gelen sağlık ekipleri Mimas Sacir’i ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, akıntıya kapılarak boğulan baba Halit Sacir’in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı.

Halit Sacir’in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na gkaldırıldı. Tedavisi süren Mimas’ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

