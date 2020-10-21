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Şanlıurfa'da acı olay... Otomobil, motosiklete çarptı: Baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 08:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki Hüseyin Şimşek (38) ile oğlu Serhat Şimşek (3), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da acı olay... Otomobil, motosiklete çarptı: Baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Kaza, gece saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 15’inci kilometresindeki Aslanbaba mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Veysel .B. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Hüseyin Şimşek yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Veysel B.'yi gözaltına aldı.

(DHA)

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