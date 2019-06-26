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Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 7 kişi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kavgada, ev ve iş yerleri ateşe verildi.

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat tarihinde, Ziya Karaçizmeli (36) ve İmam Adlı'nın (61) öldürüldüğü silahlı kavganın ardından iki aile arasında husumet oldu. Karaçizmeli ve Adlı ailesi fertleri sokakta karşılınca tekrar tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Barış Karaçizmeli (14), Müslüm Karaçizmeli (35), Mehmet Karaçizmeli (55) Mehmet Karaçizmeli (38), İbrahim Karaçizmeli, (34), Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı (31) yaralandı.

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Kavganın ardından Kazaçizmeli ailesinin ev ve iş yerleri ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak çıkan kavgada 1’i ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaslıca Mahallesi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa aile kavga

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