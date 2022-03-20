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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü 7 yaralı

20.03.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, açılan ateş sonucunda iki yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Ayrancı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı.

TABANCA VE TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir (15) ile Mehmet Kandemir (50), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)

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