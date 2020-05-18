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  4. Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı! 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı! 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Tarımcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki gurup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü.

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8 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada 8 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle feci şekilde yaralandı. Çevredekiler, kavga edenleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, özel araçlarla ve olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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