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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından öldürüldü

17.07.2021 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan enişteleri A.Ö., tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

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TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, A.Ö., boşanma aşamasında olduğu ismi henüz öğrenilemeyen eşinin yanına konuşmaya gitti. Evin önünde A.Ö. ile taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsa ve Ömer Alkan kardeşler, enişte A.Ö.'nün tabancayla açtığı ateş sonucu vuruldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 2 kardeşi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis ekipleri olaydan sonra otomobille kaçan enişte A.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Şanlıurfa
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