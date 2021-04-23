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  4. Şanlıurfa'da babasıyla tartışan genç dehşet saçtı

Şanlıurfa'da babasıyla tartışan genç dehşet saçtı

23.04.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde babasıyla tartışan genç pompalı tüfekle dehşet saçtı. Tüfekle etrafa ateş açan genç hem babasını hem de komşusunu yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Oto kiralama işletmeciliği yapan Hasan P. ile oğlu Özkan P. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından aracında bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar iş yerine dönen Özkan P., rastgele ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan baba Hasan P. ile komşusu Mustafa K.’yı yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan saldırı anı ve kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan silahlı saldırgan polise teslim edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa silahlı saldırı

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