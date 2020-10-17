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Şanlıurfa’da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 17.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçe kırsalında bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu.

Şanlıurfa’da bin 350 yıllık zeytin ağacı bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Altunbaşak Mahallesinde bin 350 yıllık zeytin ağacı, bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kente 25 kilometre uzaklıktaki Cudi Vadisi olarak bilinen yerde yer alan bin 350 yıllık ağacı inceledi ve bölgenin tarım ve turizm açısından önemine değindi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte Cudi Zeytini Anıt Ağacı’nda ve çevresindeki kaya mezarlarda inceleme yapan Beyazgül, "Bu kadim diyarlarda tarım, tarih ve turizm çok eski tarihlere dayanır. Bunun en güzel örnekleri Cudi Dağındaki anıt zeytin ağacıdır. Buranın her tarafı tarih kokuyor. Arkeologlar için çok önemli bir merkezdir. Geçmişe ait kalıntıların bazılarını Şanlıurfa’da yeryüzünde görmek mümkündür. Yapılacak çalışma ile inşallah bu bölgemizi de turizme kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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