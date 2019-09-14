Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

BU MİLLET ÖLÜMDEN KORKMAZ

"Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz ve istikbalimize kasteden, Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle kan döken PKK, YPG, DEAŞ terör örgütleri gibi milletimizin manevi hassasiyetlerini suiistimal ederek efendilerine hizmet eden FETÖ ve benzeri yapılanmalara militanlık edenler de hak ettikleri sonla karşı karşıya kalacaklar" diyen Vali Erin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tüm Türkiye’de, hep birlikte bunu ilan ediyoruz ki; bizlere bu acıları yaşatan yılan başlarını da günü gelince ezeceğiz. O yılan başları ne kadar hile ve tuzak kursa da birlik ve beraberliğimizi bozamayacak, ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek, vatanımızı bölemeyeceklerdir. Terör örgütleri ve onları kullananlar çok iyi bilsinler ki; bu millet ölümden korkmaz. Bu millet kutsal değerleri uğruna can vermekten zerre kadar çekinmez. Kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi bozmaya kasteden terörü ve destekçilerini lanetliyor; kutsal değerlerimiz, vatanımız, bayrağımız, hürriyet ve bağımsızlığımız için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan tüm kardeşlerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

(DHA)

