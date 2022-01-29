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  4. Şanlıurfa'da bir mahalle karıştı! Husumetli aileler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da bir mahalle karıştı! Husumetli aileler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

29.01.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda kişinin yaralandığı olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Husumetli iki ailenin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle karşı karşıya geldiği kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 25 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir mahalle karıştı! Husumetli aileler birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Şanlıurfa'da bir mahalle adeta savaş alanına döndü. Olay, öğle saatlerinde Karpuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Akın ve Yıldız ailelerinin üyeleri arasında, mera alanına 'ev yapma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ailelerin yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede geniş önlem alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başattı.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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